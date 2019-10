Zuletzt stotterte der Motor der Mönchhof-Girls ein wenig, man war mit den Leistungen und Ergebnissen nur bedingt zufrieden. Vor der Partie gegen Pötzleinsdorf sprach man von einem Pflichtsieg, den die Elf dann auch eindrucksvoll holte. Das Team schoss die Gegnerinnen eindrucksvoll mit einem halben Dutzend ab und gewann gleich mit 6:0. Sandra Himmler war angetan von der Leistung: „Wie gesagt, das war ein Pflichtsieg für uns, den wir unbedingt holen wollten. Wir sind auch so in die Partie reingegangen und wollten die drei Punkte unbedingt einfahren. Die ganze Mannschaft hat super gespielt und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Dass es funktioniert hat, sieht man auch an den vielen verschiedenen Torschützinnen.“

Von den sechs Toren trafen fünf verschiedene Mädls, einzig Kerstin Wurm erzielte dabei einen Doppelpack. Nächste Runde ist man spielfrei, dann trifft man daheim auf den aktuellen Leader Schönbrunn. „Es wird schwer, doch wir werden alles für einen Sieg tun, um die Hinrunde positiv abzuschließen“, so Himmler.

Neusiedl bekam eine feste 7:0-Packung

Weniger gut erging es dagegen den Kickerinnen aus Neusiedl. Bei Geretsberger kam man schwer unter die Räder und musste mit einer 0:7-Schlappe die Heimreise antreten. Aktuell ist man Zehnter und Vorletzter der Tabelle in der 2. Liga. Zum Abschluss der Hinrunde empfangen die NSC-Damen Kleinmünchen am Samstag. Die 1b verlor ebenfalls, bei Siemens Großfeld war nichts zu holen – 1:5.