Neusiedl holte Remis, Frauenkirchen und St. Margarethen mit Pleiten

GST Frauenkirchen – Moosbrunn 5:6. Wie erwartet entwickelt sich ein Spiel auf Augenhöhe. Es ging hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. „Für die Zuschauer war es sicher ein super Match“, meinte Frauenkirchens Coach Sandra Himmler, die ihre Nerven aufgrund des Spielverlaufs einer heftigen Strapaz ausgesetzt sah. Die Gäste gingen in Führung, ehe Frauenkirchen auf 3:1 davonzog. Zur Pause stand es aber 3:3, weil die Gäste nicht locker ließen. Nach dem Seitenwechsel blieb es hochspannend, Moosbrunn freute sich aber am Ende über einen 6:5-Erfolg. Himmler: „Der Schiedsrichter hat uns mindestens einen Punkt gekostet. Er hat Dotter x-mal wegen vermeintlichen Abseits zurückgepfiffen. Das war frustrierend.“ Nicht nur für die Trainerin, denn bei Nadine Dotter brachen irgendwann die Dämme und sie äußerte lautstarke Kritik. Die Folge war die Gelb-Rote Karte für die Dreifachtorschützin, die nun im nächsten Match gegen Wampersdorf (Samstag, 18:30 Uhr) fehlen wird.

St. Margarethen – Brunn II 1:2. Bitterer Spielverlauf für die St. Margarethnerinnen. Bis kurz vor Abpfiff stand es 1:1, ehe dann doch noch ein Gegentor passierte und man mit leeren Händen dastand. „Schade. Wir waren knapp am Unentschieden dran und hätten das auch verdient gehabt“, meinte Coach Josef Degeorgi. Seine Truppe geriet nach 14 Minuten in Rückstand, konnte aber kurz vor der Pause durch Linda Lukac ausgleichen. Die Angreiferin fackelte von der Strafraumgrenze nicht lange und schoss zum 1:1 ein.

Nach der Pause hatten beide Teams ihre Chancen. „Uns fehlt aber die eine Spielerin, die aus dem Nichts ein Tor macht. Dann könnten wir solche Spiele auch locker gewinnen“, sah Degeorgi, wie das Schicksal seinen negativen Lauf nahm. Ein missglückter Rückpass leitete den Angriff der Brunnerinnen ein und das 1:2 war Formsache.

Als Nächstes muss St. Margarethen in Göttlesbrunn (Freitag, 19:30 Uhr) antreten. Fraglich ist nach wie vor, ob Sandra Glaser wieder spielen kann. Aufgrund eines Hundebisses musste sie gegen Brunn aussetzen.

Dynamo Donau – Neusiedl 1:1. Die Seestädterinnen konnten noch einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen. Bei Dynamo Donau lag der NSC ab der 20. Minute mit 0:1 zurück. Erst kurz vor dem Abpfiff gelang aus einem Gestocher der Ausgleich. „Das war ein guter Gegner“, zeigte sich Coach Manuel Stinauer nach dem X zufrieden. Das billige Tor zum 0:1 ärgerte ihn aber. „So etwas darf uns nicht passieren“, schüttelte er nach dem abgefälschten Stanglpass den Kopf. Seine Truppe ist in der nächsten Runde spielfrei. Denn der Gegner aus Simmering hat bekanntlich seine Mannschaft aus dem Bewerb genommen. Der NSC spielt daher als Nächstes am 30. September (13 Uhr) beim Wiener Sportclub 1B.

SV St. Margarethen – SC Brunn II 1:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (14.) Pecha, 1:1 (41.) Lukac, 1:2 (86.) Sefranek.

SR: Unger.-

St. Margarethen, 170.

St. Margarethen: Granabetter; Schindler (68. Sarhatlic), Heiner, Schmiedl, Reinprecht; Zwingl, Kroyer, Bilek (75. Wagner), Koch; Jäger, Lukac.

Brunn II: Schwacha; Ebenberger, Panny, Lang, Pecha; Dilworth, Matlaschek (46. Sefranek), Birgit Stocker, Celine Stocker; Frenzl (75. Klinka), Maierhofer.

GST Frauenkirchen – SC Moosbrunn 5:6 (3:3).- Torfolge: 0:1 (6., Elfmeter) Vondra, 1:1 (11.) Dotter, 2:1 (21.) Steiner, 3:1 (28.) Dotter, 3:2 (41.) Vondra, 3:3 (43.) Zwiebler, 3:4 (51.) Vondra, 3:5 (61.) Zwiebler, 4:5 (63.) Dotter, 4:6 (90.) Horvath, 5:6 (92.) Steiner.

Gelb-Rote Karte: Dotter (79., Unsportlichkeit).- SR: Yüksel.-

Frauenkirchen, 80.

Frauenkirchen: Fleischhacker; Lentsch, Frischmann, Gisch, Gombay; Dotter, Wagersreiter, Milletich (70. Schmidt), Steiner; Adrigan, Gartner (46. Brettl).

Moosbrunn: Lochmann; Sommer, Giefing (46. Mack), Klein, Halbwidl; Vondra, Feher (73. , Mandl (62. Zlabinger), Fischer; Zwiebler, Mach.

DSG Dynamo Donau – SC Neusiedl 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (20.) Sommer, 1:1 (85.) Bider.

SR: Faber.-

First Vienna Campus, 15.

Donau: Mumm; Nouza, Sommer, Gerdenits (46. Kovarikova), Tiefenbach; Moser, Gastecker, Beyer (76. Bräutigam), Keenaghan; Schedl, Ameseder.

Neusiedl: Opitz; Brunner (88. Niss), Valenta, Bayer, Rupp; Bider, Behringer (69. Tschida), Kirli, Stefan; Müller, Schwarzbauer (79. Riepl).

Foto: BVZ