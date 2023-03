Neusiedl ist bereit für die Liga

Werbung

Am Samstag verloren die Damen des SV Sankt Margarethen ihr Testspiel gegen den 1. FC Simmering. 44 Minuten stand es 0:0, dennoch ging es mit einem 1:0-Rückstand in der Halbzeit. Die Damen aus dem 11. Wiener Gemeindebezirk schmetterten dann aber Tor um Tor ins Netz. Endresultat: 5:0 für Simmering. Das war die erste Niederlage unter Neo-Trainer Josef Degeorgi. Dieser ist trotz des eindeutigen Ergebnisses weiterhin positiv gestimmt: „Es war dennoch eine sehr gute Leistung des Teams. Abgesehen vom Resultat, aber das ist vor allem bei Vorbereitungsspielen nicht das Wichtigste.“ Sowohl das Testspiel im First Vienna Football Campus zwischen dem Girl Soccer Team Frauenkirchen und DSG Dynamo Donau als auch die Partie zwischen SC Neusiedl und FSG Göttlesbrunn wurden abgesagt. Für die Kickerinnen aus der Seestadt geht es am Samstag mit der Meisterschaft weiter. Und zwar mit dem ersten Match der Wiener Frauen Landesliga im neuem Jahr gegen FC Altera Porta. NSC-Trainer Robert Mjka meint: „Wir werden mit unserer stärksten Aufstellung beginnen. Unser Ziel ist ja es, noch den dritten Platz zu angeln. Da ist ein Sieg wünschenswert.“