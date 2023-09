Neusiedl und St. Margarethen verloren, Spielabbruch bei Frauenkirchen

Auftaktniederlage! Erst in der Nachspielzeit kassierten die Frauen des SC Neusiedl am See den entscheidenden Treffer und verloren gegen Landhaus 1B mit 1:2. Damla Kirli brachte die Grün-Weißen sogar mit 1:0 in Führung. Das 1:2 fiel in der Nachspielzeit durch einen 30-Meter-Weitschuss. „Wenn man so spät die Partie noch verliert, ist man natürlich satt. Schade, aber das war auch ein guter Gegner“, meinte Coach Manuel Stinauer.

Foto: Michael Weiss