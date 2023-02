Neusiedler Bezirks-Duo bei Hallenturnier in Göttlesbrunn

Werbung

Am Samstag fand das neunte Internationale Hallenturnier der Frauen des SC Göttlesbrunn-Arbesthal statt. Bei der gut besuchten Veranstaltung traten zwölf Frauenteams an, unter anderen die Austria Wien 1c, die Austria U16 und die Damen von Bratislava. Sieger des Turnieres wurden die Favoriten aus Favoriten: das Frauenteam der Austria Wien. Die Neusiedlerinnen erreichten den dritten Platz. Trainer Robert Mjka war mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden. Sein Ansatz war das Turnier „ganz locker“ zu sehen.

GST Frauenkirchen noch immer auf Trainersuche

„Wir haben den Spielerinnen freigestellt, wer spielen will und wer nicht. Sportlich ist es Okay gelaufen,“ resümierte der Trainer vom NSC. Für das GST Frauenkirchen verlief das Turnier weniger gut. Das Team landete auf dem letzten Platz. „Wir haben uns nicht vorbereitet und wollten aus Spaß dabei sein und hauptsächlich Spielerfahrung sammeln, was wir auch konnten. Wir haben viele junge Spielerinnen, die zum Zug gekommen sind,“ erklärte die Sprecherin des GST, Sandra Himmler. Sie betonte weiters, dass das Team eine offene Trainerposition hat. Interessierte können sich jederzeit melden.