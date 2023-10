Remis für Neusiedl und Frauenkirchen, St. Margarethen mit Niederlage

Felixdorf – Frauenkirchen 2:2. Das GST Frauenkirchen kam eigentlich nach Felixdorf, um drei Punkte mitzunehmen. „Und dann wurde es zum Glück einer“, so Coach Sandra Himmler, die erst im Finish über den Ausgleich aus einem Direktcorner jubeln durfte. Die Gäste gingen in Felixdorf zwar mit 1:0 in Führung, danach führten aber Schwächen in der Abwehr zu zwei Gegentreffern und dem 1:2-Rückstand.

Der nächste Gegner heißt Zöbern (Samstag, 15:30 Uhr). Dabei hofft das GST Frauenkirchen, dass wieder mehr Personal zur Verfügung steht als wie zuletzt in Felixdorf.

St. Margarethen – Tribuswinkel 0:2. „Wir haben verdient verloren“, sahen sich Coach Josef Degeorgi und seine St. Margarethnerinnen mit einer Übermacht konfrontiert. „Bei uns fehlt einfach eine Spielerin, die aus dem Nichts ein Tor machen kann.“ Anna Granabetter wäre so eine Kickerin, die den Unterschied ausmachen könnte. Sie musste allerdings krankheitsbedingt pausieren. „Sie hat uns extrem gefehlt“, sah Degeorgi sein Team entscheidend geschwächt. „Uns fehlt noch ein Eitzerl, um auch gegen so einen Gegner etwas zu holen. Aber wir sind auf einem guten Weg.“ Der nächste Gegner ist übrigens erneut ein Goliath der Liga. St. Margarethen muss zum Tabellenführer Wiener Neustadt (Samstag, 18 Uhr).

Neusiedl – Mariahilf 1:1. Die Neusiedlerinnen mussten sich mit einem X begnügen. „In der ersten Halbzeit hatten wir gute Chancen. Da müssen wir mit 2:0 führen“, ärgerte sich Coach Manuel Stinauer. Eine Unachtsamkeit kurz nach der Pause ermöglichte den Gästen den Ausgleich. Die Führung für den NSC erzielte Hannah Schwarzbauer, die beste Spielerin der Heimischen auf dem Platz. Stinauer: „Wir haben überhaupt Fortschritte im spielerischen Bereich gemacht. Ich bin zufrieden.“

SV St. Margarethen – FC Tribuswinkel 0:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (18.) Kirnbauer, 0:2 (26.) Prader.

SR: Fekete.- St. Margarethen, 90.

St. Margarethen: Glaser; Schindler (70. Wagner), Heiner, Schmiedl, Reinprecht (79. Yazici); Zwingl, Bilek, Kroyer, Koch (70. Sarhatlic); Gruber (46. Jäger); Lukac (79. Krojer).

SC Felixdorf – GST Frauenkirchen 2:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (23.) Dotter, 1:1 (37.) Kurek, 2:1 (63.) Burger, 2:2 (85.) Wagersreiter.

SR: Acikel.- Felixdorf, 40.

Frauenkirchen: Feichtinger; Lentsch, Gisch, Frischmann, Leeb-Oberauer (23. Gombay); Dotter, Wagersreiter, Kettner, Heiling (45. Gartner); Schuster (45. Steiner), Schmidt.

SC Neusiedl am See – FC Mariahilf 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (17.) Schwarzbauer, 1:1 (51.) Kopacz.

SR: Tosun.-

Neusiedl am See, 40.

Neusiedl: Müller; Tschida, Riepl (76. Braunschmidt), Unger, Behringer; Raderer, Ehn (77. Rath), Reichhart, Stefan, Schwarzbauer; Kirli.

Foto: BVZ