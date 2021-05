Nach den jüngsten Erfolgen sind Motivation und Selbstvertrauen bei den Kickerinnen des SC Neusiedl aktuell größer denn je zuvor. Mit vor Stolz geschwellter Brust zogen die NSC-Damen daher auch ins Match gegen die Tabellenvierten aus Krottendorf — und erkämpften ein 1:1-Remis.

Nach dem Ankick lief es bei den Neusiedlerinnen aber zuerst nicht nach Plan: Die ersten zehn Minuten gehörten mit einigen guten Chancen und deutlich mehr Ballbesitz den Steirerinnen. Torfrau Katarina Hornakova zeichnete sich dabei einmal mehr aus und verhinderte mit ansehnlichen Paraden eine Führung der Wildcats.

Nach 13 Minuten waren es dann die Burgenländerinnen, die den ersten Treffer erzielten. Damla Kirli lief nach einem Steilpass der Krottendorfer Abwehr davon, ließ die steirische Keeperin im Eins-gegen-Eins stehen und versenkte den Ball zum 1:0.

Nach der Pause schalteten die Steirerinnen aber noch einen Gang höher und drängten auf den Ausgleich. Die Truppe von Coach Gerald Förster ließ ebenfalls nicht locker und hielt mit aller Kraft dagegen. Bis zur 86. Minute auch mit Erfolg – dann konnten die Wildcats aber doch noch aus einem Eckball zum 1:1 ausgleichen. Die Chance auf den Sieg vergaben die Tabellenvierten allerdings, somit blieb es beim Unentschieden. Zum ersten Mal in dieser Saison ist die NSC-Elf damit die Rote Laterne los. „Es ist so ein schönes Gefühl, sich nach so langer Zeit und wirklich harter Arbeit endlich belohnen zu können“, ist Kapitänin Selina Kellner erleichtert. „Wenn ich eine Sache an meinem Team besonders schätze, dann ist es der unglaubliche Zusammenhalt. Selbst in schlechten Zeiten geben wir uns nicht auf und genau das ist es, was uns ausmacht. Gemeinsam können wir noch einiges erreichen.“

Am Wochenende müssen die Neusiedlerinnen ans andere Ende Österreichs, nach Rankweil fahren. Für die Heimreise wollen sie dort natürlich im Optimalfall drei Punkte mitnehmen.

Wiener Verband setzt Meisterschaft fort

Auch für Neusiedl 1b und das GST Mönchhof geht es bald mit dem Ligabetrieb weiter: Der Wiener Verband beschloss, die Herbstmeisterschaft noch fertig zu spielen. Im Juni kommen damit vier Spiele auf die NSC 1b (Wiener 1. Klasse) und die Landesligisten aus Mönchhof zu.