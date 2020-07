„Wir haben uns von Coach Dieter Sijak getrennt“, gab Damen-Sektionsleiter Michael Feucht bekannt. Eigentlich hatte der Breitenbrunner Sijak eine Woche zuvor in Neusiedl zugesagt, hat sich dann aber doch für den Cheftrainer-Posten in Rohrau entschieden.

„Wir haben das aber erst mitbekommen, als er einige Spieler von unserer 1B-Mannschaft abwerben wollte. Daraufhin haben wir uns getrennt“, berichtete Feucht weiter.

Die Neusiedler Damen sind schon seit einem Monat wieder im Training. Interimistisch leitet nun Nina Potz, die normalerweise die 1B-Damen coacht, das gemeinsame Training.

„Wir sind auf der Suche nach einem neuen Coach, der sofort das Training übernehmen kann und die Damen durch die Vorbereitungsspiele führt“, so Feucht. Am 18. Juli steigt das erste Testmatch gegen Großweikersdorf (1. Landesliga Niederösterreich). Die Meisterschaft in der 2. Bundesliga startet am 5./6. September.