St. Margarethen ringt Tabellenführer einen Punkt ab

WR. NEUSTADT – ST. MARGARETHEN 1:1. Die Degeorgi-Elf schaffte die Sensation und konnte als erste Mannschaft in dieser Saison dem Leader einen Punkt abringen. Der Schlüssel zum Erfolg war die Defensive. Vor allem im Zentrum standen die St. Margarethnerinnen mit Anna Granabetter und Laura Kroyer wie der Fels in der Brandung. Julia Schmiedl brachte die Gäste nach einer Standardsituation per Kopf in Führung. Ein Getümmel kurz nach der Pause bescherte Wr. Neustadt das 1:1. „Wir haben sehr gut gespielt und die Mädchen haben sich den Punkt verdient“, freute sich Coach Josef Degeorgi.

FRAUENKIRCHEN – ZÖBERN 2:6. Das GST Frauenkirchen hatte mit einer angespannten Personalsituation zu kämpfen. Gerade einmal zwölf Spielerinnen standen zur Verfügung. Darüber hinaus startete Frauenkirchen mit zwei 14-jährigen und einer 16-jährigen Spielerin. Erste Halbzeit hatte das Heimteam keinen Zugriff. Erst nach der Pause ging es aufwärts. „Es ist schwer, wenn man nicht alle zur Verfügung hat. Der Gegner konnte viel mehr wechseln als wir“, berichtete Coach Sandra Himmler. Sie hofft nun, dass mehr Kräfte beim nächsten Match gegen Brunn II (Samstag, 14 Uhr) zur Verfügung stehen.

SCHÖNBRUNN – NEUSIEDL 9:2. Die Seestädterinnen liefen in ein Debakel. „Das war ein sehr starker Gegner. In einigen Situationen waren wir aber auch zu grün hinter den Ohren“, berichtete Coach Manuel Stinauer. Er hatte nur elf Spielerinnen zur Verfügung, was sich im zweiten Durchgang schmerzhaft bemerkbar machte. Hannah Schwarzbauer verletzte sich am Knie und humpelte kurz nach der Pause raus. Dadurch musste der NSC zu zehnt fertig spielen. Einziger Lichtblick waren die zwei Tore von Damla Kirli, die sich gegen die fehleranfällige Abwehr der Heimischen durchsetzen konnte.

FSG Admira Wr. Neustadt – SV St. Margarethen 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (22.) Schmiedl, 1:1 (50.) Hütter. SR: Gösseringer.- Wr. Neustadt, 70.

St. Margarethen: Glaser; Schindler, Heiner, Schmiedl, Reinprecht; Jäger (38. Koch), Kroyer, Granabetter, Zwingl (70. Gruber); Bilek, Lukac (85. Krojer).

GST Frauenkirchen – FSG Zöbern 2:6 (0:4).-

Torfolge: 0:1 (10.) Puchegger, 0:2 (13.) Puchegger, 0:3 (16.) Gerhart, 0:4 (23.) Riegler, 0:5 (59.) Riegler, 0:6 (68.) Puchegger, 1:6 (88.) Wagersreiter, 2:6 (92.) Wagersreiter.

SR: Weiß.- Frauenkirchen, 40.

Frauenkirchen: Feichtinger; Lentsch, Gisch, Frischmann, Gombay; Dotter, Wagersreiter, Kettner, Heiling; Gartner (46. Pahr), Schmidt.

SU Schönbrunn – SC Neusiedl 9:2 (4:1).-

Torfolge: 1:0 (11.) Löffler, 1:1 (16.) Dirmli, 2:1 (18.) Piatkowska, 3:1 (23.) Mihajlova, 4:1 (38.) Batarilo, 5:1 (58.) Batarilo, 6:1 (63.) Batarilo, 6:2 (68.) Kirli, 7:2 (70.) Piatkowska, 8:2 (74.) Batarilo, 9:2 (80.) Batarilo.

SR: Akcay.- Schönbrunn, 55.

Neusiedl: Müller; Tschida, Unger, Riepl, Behringer; Niss, Raderer; Rath, Stefan, Schwarzbauer, Kirli.

Foto: BVZ