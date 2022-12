St. Pölten mit Mönchhoferin Valentina Mädl: Versöhnliches Ende

Werbung

Nichts wurde es vergangene Woche aus der möglichen Sensation der SKN St. Pölten-Frauen im vorletzten Gruppenspiel der Champions League bei AS Roma. Nur mit einem Sieg hätte die Chance auf die K.o.-Phase weiter gelebt. Mit nun vier Punkten und Platz drei ist der Viertelfinal-Zug abgefahren, die Frauen des Vfl Wolfsburg (11 Punkte) und eben der AS Roma (10) sind nicht mehr aus den Top-Zwei-Rängen zu verdrängen. Am heutigen Donnerstag geht es für St. Pölten im abschließenden Heimspiel (18.45 Uhr) gegen Wolfsburg um ein versöhnliches Ende des Champions League-Abenteuers.

Denn der vorletzte Auftritt der Gruppenphase in Italiens Hauptstadt war ausbaufähig. Lange Zeit hielten die Niederösterreicherinnen den Rückstand nach der Führung von Annamaria Serturini (34.) in Grenzen – die Partie wurde übrigens wegen starken Regens eineinhalb Stunden unterbrochen. Vier Treffer im Finish (82., 84., 86., 88.) sorgten dann aber noch für ganz klare Verhältnisse. Mittendrin war die Mönchhoferin Valentina Mädl, sie stand bereits zum zweiten Mal in diesem Bewerb in der Startelf. „Wir hätten uns mehr verdient gehabt,“ meinte Österreichs 17-Jähriges Nachwuchs-Offensiv-Talent, das für das abschließende Duell gegen Wolfsburg auf einen guten Abschluss hofft: „Wir werden alles aus uns herausholen.“