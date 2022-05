Verpatztes Wochenende der Neusiedler Bezirks-Teams

Werbung

Zählt man die auf dem grünen Tisch entschiedene Partie gegen die Vienna dazu, hatte das GST Mönchhof vor dem letzten Spieltag der Wiener Landesliga drei Siege in Folge eingefahren. Ausgerechnet zum Saisonabschluss musste das Team von Spielertrainerin Andrea Wagersreiter aber gegen die B-Garnitur des USC Landhaus eine 1:4-Niederlage hinnehmen.

„Es ist schade, wir hätten die Partie eigentlich gewinnen müssen“, sagte Allrounderin Sandra Himmler. Weil aber einige Spielerinnen verletzt fehlten, konnte die Mannschaft kaum Akzente setzen. „Mit der Frühjahrssaison sind wir aber dennoch sehr zufrieden“, so Himmler.

Für Bilanzen ist es beim SC Neusiedl noch zu früh. Noch haben die Seestädterinnen in der 2. Bundesliga drei Spiele zu absolvieren. Dass die Riesen-Chance auf einen Sieg gegen Rankweil am Sonntag in den letzten Minuten vergeben wurde, schmerzt die Spielerinnen sehr.

Nachdem sie das Spiel in Hälfte eins dominiert hatten, gingen die NSC-Damen Anfang der zweiten Hälfte durch Ivana Dzalto mit 1:0 in Führung. Binnen drei Minuten gab die Mannschaft das Spiel kurz vor Schluss aber noch aus der Hand und verlor mit 1:2.

„An solchen Tagen hasst man den Fußball“, so Co-Trainerin Nina Potz. Am Wochenende trifft sie mit ihrem Team auswärts auf Horn.