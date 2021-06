Der Wiener Fußballverband (WFV) be-schloss, im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern, die Herbstmeisterschaft noch fertigzuspielen. Ab nächster Woche rollt damit der Ball auch wieder für das Girls Soccer Team Mönchhof und die 1b des SC Neusiedl.

Bei den Seestädterinnen steht bereits fest, dass nicht alle Teams beim Wiederankick mitmachen. Dem NSC fällt etwa ein Match aus, da Siemens Großfeldsiedlung einen Liga-Rückzieher macht. „An sich können die Vereine bis einen Tag vor dem Match noch absagen“, stellt sich Trainerin Nina Potz auf eine ungewisse Planung ein.

3 Spiele für Neusiedler Frauen

Aktuell warten voraussichtlich drei Spiele auf die Neusiedlerinnen in der 1. Klasse. Den Anfang macht gleich der heißeste Titelanwärter von Neusiedl-Coach Potz, Simmering. „Die stehen für mich schon als Meister fest, da wird es für uns wohl nichts zu holen geben“, macht sich Potz nicht große Hoffnungen. Wichtiger werden die kommenden Spiele gegen ASV 13 und DSG Alxingergasse. Der Papierform nach wäre ein Sieg in den letzten drei Runden eher überraschend, die Neusiedlerinnen schreiten aber voller Motivation ans Werk und sind jederzeit für eine Überraschung gut.

Zudem konnten einige 1b-Kickerinnen schon im Rahmen der Spitzensportregelung mit der Einser-Mannschaft mittrainieren. Einen wesentlichen Vorteil habe man daher aber nicht: „Es war nicht so, als hätten immer 30 Mädels mittrainiert“, so die Trainerin. Zudem hätten auch andere Teams der Liga Rückhalt in bundesweiten Spielklassen.

GST Mönchhof will noch Punkte sammeln

Eine Woche später startet dann auch für die Mönchhofer Kickerinnen wieder der Spielbetrieb. In der Wiener Landesliga liegen die Burgenländerinnen aktuell auf Platz acht. „Die Tabelle haben wir uns aber ehrlich gesagt gar nicht angeschaut. Wir wollen die Saison einfach nur fertigspielen“, so Kickerin Sandra Himmler. Das Wichtigste sei nun, dass sich niemand unnötig verletzt — das Risiko sei nach so langer Pause nämlich erheblich. Im Fokus stehe nun das Sammeln von Match-Praxis. In zwei Wochen empfängt das GST Mönchhof zuhause den First Vienna FC.