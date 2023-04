Voltigier- und Reitverein: Saisonstart ist geglückt

Vor kurzem lud der ländliche Voltigier- und Reitverein Frauenkirchen Seewinkel zum Nachwuchsvoltigieren nach Podersdorf ein.

Zehn Vereine aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland reisten mit 17 Pferden, 150 Voltigierern und 15 Longenführern an, um vor den Augen der zwei Richterinnen ihr Können zu zeigen. „Vielen Dank an die vielen Helfer“, durfte sich Organisatorin Thusnelda Zwinger über große Unterstützung freuen. „Die Spannung war auf allen Seiten groß. Das erste Turnier nach der Winterpause ist immer eine aufregende Sache“, sprach Zwinger von einer wichtigen Sportveranstaltung für alle Beteiligten, die nun in die anstrengende Turniersaison starten. „Die Leistungen waren ansprechend und am Schluss konnten alle zufrieden sein“, lobte Zwinger auch die Darbietungen ihres Teams.