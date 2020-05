Der SC Zagersdorf war einer der ersten Klubs, der das „Training mit Abstand“ als Erster aufgegriffen hat. Am Freitag trafen sich Spieler, Betreuer und Funktionäre auf der Sportanlage.

„Die Wiedersehensfreude war sehr groß – auch wenn es nur auf Distanz war. Die Spieler haben das Training mit dem Ball sichtlich genossen“, erzählte Coach Gerald Gollubics. Künftig will der 2. Klasse-Verein zweimal die Woche trainieren. Weitere Klubs steigen beziehungsweise stiegen auch diese Woche ins Training ein.

Auch die SC Neusiedl am See 1B ist seit Montag wieder im „Ballmodus“. „Wir werden in vier Kleingruppen trainieren“, so Betreuer Thomas Achs. Nur ein Spieler wird nicht mit an Bord sein: Sebastian Protiwa verlässt die Seestädter in Richtung Mönchhof.

„Er ist ein guter Freund von Theo Koch. Protiwa hat nur zwei Freundschaftsspiele für uns bestritten, dann hat er sich vor eineinhalb Jahren das Kreuzband gerissen. Wir werden ihn intern mit einem Youngster aus der U16 nachbesetzen“, berichtete Achs weiter.

Osliper brachte den Platz auf Vordermann

Sinnvoll nutzten auch die Osliper die Corona-freie Zeit. „Wir haben den Sportplatz auf Vordermann gebracht und auch Arbeiten wie Geländer und Torstangen streichen erledigt. Das ist in den letzten Jahren zu kurz gekommen“, erklärte Obmann Walter Meth. In Oslip geht es nun auch mit dem Training los.