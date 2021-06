Nachdem Routinier Gernot Oroszlan schon im Frühjahr verkündet hat, seine Packler endgültig an den Nagel zu hängen, war es den Wallern-Funktionären bewusst, dass Handlungsbedarf besteht. Mit der Suche ließ man sich Zeit (oder man musste sich gedulden?), denn gute Männer sind rar und haben mitunter auch ihren Preis. Vier Testpiloten durfte Trainer Günther Wally in der Vorwoche begrüßen, für ein Engagement konnte sich aber keiner empfehlen.

Neuer im Team

Doch jetzt wurde man fündig: Bereits am Mittwoch trainierte der 28-jährige Filip Deket mit. Der Slowake ist im Burgenland kein Unbekannter, er streifte bereits den Dress der Siegendorfer sowie der Kittseer über. Dann übersiedelte er wieder in die Heimat, zum FK Senica.

„Er ist der gesuchte Innenverteidiger“, erklärt Wally. Seit dieser Woche hat das dritte Modul der Vorbereitung begonnen, es geht quasi in die heiße Phase. Wally hat alle Mann an Bord und freut sich darüber, dass Legionär Daniel Rehak doch weitermachen wird. „Zurzeit ist alles auf Schiene“, so der Coach weiter. „In sechs Testspielen wird dann der taktische Feinschliff erfolgen.“