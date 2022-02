Burgenlandliga: Zwei Sorgenkinder

Bei den Parndorfern erleben die Kicker intensive Trainingswochen. Was auch einer der Hauptgründe war, weshalb die Hafner-Elf im Duell mit Erzrivale Neusiedl phasenweise müde wirkte (2:4). „Diese Woche wird es nochmals zur Sache gehen, ehe wir in die Schnelligkeit übergehen“, verriet Sportkoordinator Simon Knöbl. Gut möglich also, dass es auch am Samstag (14 Uhr) eine ausgepowerte Heideboden-Truppe im Test gegen Mannersdorf gibt. Standort: Bei guter Witterung wird beim niederösterreichischen Landesligisten auf Naturrasen gespielt. Ansonsten geht es ab nach Schwadorf.

Wer noch nicht spielen wird, sind David Dornhackl und Felix Wendelin. Ersterer hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. „Diese Woche heißt es noch schonen“, so Knöbl. Bei Wendelin ist der Genesungsverlauf nach seiner Bänderverletzung wie geplant. Aktuell muss sich der Defensivmann mit Training in der Kraftkammer begnügen.