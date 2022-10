Gattendorf: Zum Schluss läuft es wie geschmiert

Werbung

Mit diesen drei Siegen hat man sich in das sichere Mittelfeld manövriert. „Dort gehören wir auch mindestens hin“, meint Routinier und Oldboy Norbert Schalling, der nur einer von mehreren Akteuren ist, der in den vergangenen Wochen wieder top-fit geworden ist.

Denn auch Lubomir Chovanko, im Sommer als große Sturmhoffnung verpflichtet, findet von einer Partie zur nächsten zu seiner Idealform. Der bullige und trickreiche Angreifer beweist in der Saison-Schlussphase, dass – wenn er fit ist – voll mit ihm als echte Verstärkung zu rechnen ist. Youngster Lukas Burian ist auch wieder voll da und zeigt, dass er im zentralen Mittelfeld eine Funktion als Schaltzentrale übernehmen kann. Torgefahr strahlt Burian ebenfalls aus, zuletzt traf er per Freistoß. Ihm zur Seite steht mit Ladislav Nagy ein Legionär, der in den vergangenen Spielen ebenfalls aufgezeigt hat, was er alles mit dem Ball kann. Klar, dass man in Gattendorf noch länger als nur eine Runde spielen will. „Jetzt zeigen wir unser wahres Gesicht“, so Trainer Didi Bader.

Die Winterpause kommt ihm daher gar nicht so recht, wohlwissend, dass die Belastung für die Kicker in diesem Kalenderjahr sehr hoch war. „Eigentlich arbeiten wir seit Februar durch, die Sommerpause war extrem kurz. Natürlich haben sich die Kicker jetzt eine Pause verdient.“