Gattendorfs Trainer Didi Bader: „Darf nicht von elf Spielern ausgehen“

Werbung

Aktuell klagen fast alle Klubs über Personalsorgen. Hauptursache ist natürlich Corona, immer wieder erwischt es einen oder mehrere Spieler. Auch der langen Vorbereitung müssen einige Kicker ihren Tribut zollen: Knie-, Muskel- oder Knöchelverletzungen sind zudem den knüppelharten und unebenen Sportplätzen geschuldet.

Gattendorfs Trainer Didi Bader hatte ab dem Start der Vorbereitung schon mitgedacht und ordentlich vorgebaut. In den Testpartien erhielten alle fitten Kaderspieler genügend Einsatzminuten, um sich für den „Fall der Fälle“ zu präsentieren. Der Erfolg gibt ihm jetzt Recht – zwei Siege in zwei Spielen, prompt ist man die beste Mannschaft der Rückrunde und darf sich wieder nach oben orientieren. „Man darf nicht immer von nur elf Spielern ausgehen“, meint Bader. „Dieses Denken gibt’s ja nur in Österreich.“ Beim turbulenten 4:3-Sieg gegen Mönchhof musste der Coach gleich vier Spieler vorgeben.

Dominik „Hansi“ Krankl saß seine Gelb-Sperre ab, Roman Tarek und Andreas Schulcz waren in Quarantäne und Manuel Lengyel ließ die Partie aus privaten Gründen aus. Gut, dass man da Typen wie Oldie Norbert Schalling – er spielt außer Tormann jede Position – hat. Diesmal kam er als linker Verteidiger zum Einsatz, bereitete ein Tor vor und verwandelte einen Penalty.

Die Legionäre David Bielcik und Jovo Fongja durften sich diesmal vom Anpfiff weg präsentieren, Goalgetter Lukas Hutta dürfte bald wieder seine Normalform erreichen. Zum Experimentieren ist der Trainer am Wochenende wieder gezwungen. Die Youngsters Lukas Burian und Simon Kammlander (zuletzt auf der Doppel-Sechs im Einsatz) sahen gegen Mönchhof Ampelkarten, sind in Winden am Samstag (18 Uhr) gesperrt.