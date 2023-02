Licht und Schatten: Holprige Vorbereitungsphase beim USC Wallern

Werbung

Der erste Probegalopp in diesem Kalenderjahr ging ordentlich daneben – am Kunstrasenplatz in Lassee kassierte Wallern gegen Nickelsdorf eine deutliche 0:4-Pleite. „Es ist Jahr für Jahr dasselbe“, klagte Trainer Günther Wally. „Immer wieder fehlen mehrere Stammspieler. Die Vorbereitungsphase verläuft echt holprig.“

Wally, der sowohl Licht als auch Schatten ortet, musste zuletzt fünf Stammspieler vorgeben: Fabian Perlinger, Sebastian Pichler, Lukas Haider, Johannes Theiler und Philipp Wieser waren nicht dabei, Simon Steiner ist zudem noch nicht ganz fit. Drei Stammkräfte – nämlich Patrick Mayer, Walter Engelbert und Pichler sowie die Ersatzkeeper Florian Gerstl und Lukas Terpotitz – jobben hauptberuflich bei der Polizei.

„Da muss man auch Wochenend-Dienste verrichten“, erklärt Wally. „Die Burschen teilen sich das aber so ein, dass sie während der Vorbereitung fehlen, dafür aber in den Meisterschaftsspielen fix an Bord sein können.“

Positiv merkt der Coach an, dass er in der Offensive variieren kann. Mit Pichler, Mayer und Marcel Jass stehen drei zentrale Stürmer zur Verfügung. Dahinter soll Neuzugang Filip Kusalik die Fäden ziehen.

„Er muss aber disziplinierter werden, auch nach hinten arbeiten“, merkt Wally an, dass im taktischen Bereich noch viel Arbeit bevorsteht. Dominik Janisch auf der Achterposition, Engelbert als Sechser – so könnte die ideale Formation aussehen.