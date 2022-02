Neue Generation in Podersdorf

13 Punkte und nur magere 14 Tore. Es war ein enttäuschender Herbst für den UFC Podersdorf. Bereits in Runde zwei kam es zudem zu einem Trainerwechsel. Die Trainerlegende Franz Ziniel ersetzte Harald Nakovitz. Doch der Kader im Herbst gab nicht das her, was gebraucht wurde und so kam es im Transferfenster zu großen Änderungen am Neusiedler See.

Abgänge, Karriereenden und die Massagebank

Bereits mitten in der Saison verließ Akos Varga den Verein in Richtung Heimat. Nun verließen gleich mehrere weitere Legionäre den Verein. Mittelfeldmotor Csaba Peczar zieht es in die 2. Klasse zum SV Wulkaprodersdorf. Mit auf diese Reise nimmt er dabei Stürmer Mario Horvath, der im Herbst seine bekannten Qualitäten schmerzlich vermissen ließ. Ein weiterer Goalgetter mit im Herbst ungeladener Waffe, hofft durch eine Rückkehr wieder das Tor zu finden. Robert Horvath kehrt nach nur einem halben Jahr wieder zu St. Andrä zurück.

Neben den Wechseln in die „Schutzgruppe“, muss Franz Ziniel gleich auf drei Spieler verzichten, die ihre Karriere beendeten. Florian Steiner I entschied sich zu diesem Schritt, mit einem Augenzwinkern könnte man sagen eine Erleichterung aus journalistischer Sicht bezüglich der Verwechslungsgefahr. Auch Zweiergoalie Kevin Köstinger kehrt dem Fußball zunächst den Rücken. Der Letzte aus dem Trio der Karriere-Enden bleibt dem Verein erhalten: Andras Szabadfi wechselt vom grünen Rasen auf den Massagetisch und wird als Masseur weiter arbeiten.

Rückkehrer und frisches Blut

Doch wo ein Ende ist, kann auch ein Anfang sein. Kevin Csigo wird wieder reaktiviert. Zunächst soll er zwar als Freigeist vor allem für die Reserve agieren, aber man kann wohl nicht ausschließen, dass er irgendwann wieder für die Kampfmannschaft aufläuft. Der neue Zweiergoalie heißt Michael Binter. Er soll vor allem am Erfahrungsschatz von der sicheren Nummer eins Andras Köllö lernen. Zu den beiden gesellt sich ein Legionärsquintett. Zum einen stoßen die Slowaken Marek Vlk, Adam Filek und Radoslav Arvensis zum Verein.

Zum anderen auch das ungarische Duo Peter Püspök und Martin Pataki. Die fünf stellen den Grund für eine massive Verjüngung des Kaders. Ob zusätzlich zur Verjüngung auch eine Verstärkung erfolgte, wird sich im Frühjahr weisen. „Einen Garantieschein gibt es bei einer Waschmaschine, aber nicht bei einem Fußballspieler“, so Franz Ziniel. Am vergangenen Wochenende ließen die Neuen aber bereits ihr Können aufblitzen beim 4:1-Testspielsieg gegen Mönchhof in Mosonmagyarovar. Pataki und Püspök konnten gleich über je einen Treffer jubeln.

Das Ziel des Vereins ist klar: Das Frühjahr soll genutzt werden, um in der kommenden Saison wieder dorthin zu kommen, wo man bereits bis zum Sommer war: im oberen Tabellendrittel.