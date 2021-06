Sieben Spiele, 16 Treffer, eine Torquote von 2,28 Toren pro Spiel. Selbst Robert Lewandowski oder Erling Haaland können bei der Effizienz von Robert Horvath im vergangenen Herbst nicht mithalten. Kein Wunder, dass einige Vereine auf ihn aufmerksam wurden und er nun sein Glück eine Liga weiter oben beim UFC Podersdorf versucht.

Vier Jahre war der 33-jährige Routinier für den FC Sankt Andrä tätig. Mit einer starken Bilanz von 78 Treffern in nur 58 Spielen könnte man sagen, dass der Sprung weg von der 2. Klasse Nord längst überfällig war. Bei den Podersdorfern soll er die entstandene Lücke im Sturm nach dem Karriereende von Kevin Csigo füllen.

„Wir hoffen, dass seine Torsträhne bei uns so weitergeht. Er ist ein Top-Spieler und vor allem auch im Kopfballspiel sehr stark. Wir kennen ihn schon länger, bereits wie wir noch in der 2. Klasse spielten, beeindruckte er meistens in den Spielen gegen uns“, so Podersdorfs Sektionsleiter Bernhard Altenburger.

Saisonziel ist die obere Tabellenhälfte

Reise gehen mit dem neuen Torjäger? Möglicherweise in die 2. Liga Nord? „Wir waren bei den letzten zwei Saisonabbrüchen einmal Fünfter und einmal Sechster. Es wäre schön, wenn wir wieder in dieser Umgebung landen würden. Die obere Tabellenhälfte ist das Ziel, vielleicht ist sogar das oberste Drittel möglich“, hofft Altenburger. Der Saisonauftakt der Podersdorfer erfolgt mit einem Gastspiel beim FC Jois.

Besonders interessant werden übrigens die Schlusswochen der Meisterschaft, hier gibt es gleich drei Derbys in den letzten drei Spielen gegen Gols, Frauenkirchen und Illmitz.