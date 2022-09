Verletzungsteufel schlägt in der 1. Klasse Nord zu

Werbung

„Wir sind permanent ersatzgeschwächt. Deshalb bringen wir keine Kontinuität hinein“, ärgerte sich Zurndorf-Trainer Bernhard Rainprecht nach der dritten Saisonniederlage am Wochenende gegen Frauenkirchen. Horvath musste auf Marian Kvasnovsky und Markus Wrba verzichten, kurzfristig ist jetzt auch noch Patrick Dürr ausgefallen. „Das sind alles Stammspieler“, sagt Rainprecht. „Die Ausfälle bereiten mir Sorgen.“

Ein ähnliches Problem beklagt sein Kontrahent am vergangenen Wochenende, Frauenkirchen-Trainer Ernst Horvath. Er musste zuletzt ohne Marcel Ettl und Christoph Palensky auskommen. Gegen Zurndorf verletzte sich dann auch Leistungsträger Jakub Kinsky. „Es sieht nach einem Muskelfaserriss aus“, so Horvath. Dem SC Apetlon ist Kevin Scheiblhofer zuletzt zwei Spiele nicht zur Verfügung gestanden, gegen Oggau verletzte sich Jan Spodniak am Sprunggelenk. „Unser Kader ist knapp bemessen. Jeder Ausfall schmerzt“, sagte Trainer Christian Pinter.