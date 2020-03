NOEN

Am 8. März soll es so weit sein: Der SC/ESV Parndorf hält seine Generalversammlung ab und dabei ist ein historischer Einschnitt geplant. Obmann Gerhard Milletich tritt zurück und übergibt nach 27 Jahren das Zepter an einen Nachfolger. Wer das sein wird, ist noch nicht bekannt.

„Aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden werden“, berichtete Milletich im Gespräch mit der BVZ. Das Wahlvorschlagkomitee arbeitet derzeit auf Hochtouren, am Sonntag werden dann Nägel mit Köpfen gemacht. Auch der Kassier-Posten wird neu besetzt.

Wie es dem Obmann, der Parndorf zu einem fußballerischerischen Fixstern auf der österreichischen Landkarte gemacht hat, bei seinem angestrebten Rücktritt geht? „Natürlich ist das ein großer Schritt, aber ich muss ihn irgendwann gehen. Ich werde beim Verein aber an Bord bleiben. Nicht operativ, aber schon alleine der Zuwendungen wegen.“ Mit anderen Worten: So ganz kann und will der Obmann nicht loslassen.

Was das Frühjahr betrifft, glaubt Milletich an eine „gute Performance“ seiner Mannschaft. „Der Anfang der Saison war unrund, aber jetzt sind wir gut drauf. Ich denke, dass der vierte oder fünfte Platz möglich ist. Und die Mannschaft ist jung, darauf lässt sich für die nächste Saison aufbauen. Das sollte das Ziel sein, wieder in die Ostliga zu kommen.“