Rotary Eisenstadt sammelte 15.000 Euro bei Turnier

Der Rotary-Club Eisenstadt lud nach Donnerskirchen zur 4. Charity Golf Trophy und mehr als neunzig Golfer aus ganz Österreich und Bayern folgten der Einladung. Der Reinerlös aus dem Turnier und Spenden kommen dem Projekt „Komm mit“ zugute. Diese karitative Initiative wurde von Rotary Eisenstadt mit dem Ziel gegründet, bedürftige Kinder und deren Familien aus Eisenstadt und Umgebung zu unterstützen.

15.000 Euro konnten gesammelt werden. Bei der 4. Charity Golf Trophy wurden Preise in zwei Kategorien ausgespielt. Der „Bruttopreis“ ging an Thomas Knab und Fiona Knab-Lunny, der „Nettopreis“ an die beiden jungen Eisenstädter Maximilian Winkler und Hans Füzi. „Auch heuer war unser Golfturnier ein voller Erfolg. Wir konnten Freunde aus allen Regionen Österreichs und sogar aus Bayern begrüßen. Gemeinsam hatten wir in Donnerskirchen einen ebenso spannenden wie entspannenden Tag bei Golf, burgenländischer Kulinarik und Weinen“, so Rotary Eisenstadt- Präsident Michael Pölzleitner.