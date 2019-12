Bei den siebenten Internationalen Österreichischen Kurzbahnstaatsmeisterschaften 2019 in Graz bewiesen die beiden Schwimmunion Neusiedl-Athletinnen (SUNS) Lena und Julia Grabowski zum Jahresende nochmals ihre Form: Erstere der beiden darf sich Doppel-Staatsmeisterin nennen und holte zehn weitere Medaillen in Gold und Silber.

Die um zwei Jahre jüngere Julia durfte sich über eine persönliche Bestzeit und A-Finaleinzüge freuen. Fulminant verteidigte die Parndorferin Lena Grabowski am Wochenende ihren Staatsmeistertitel über 200 Meter Rücken. Sie schwamm bei den 7. Kurzbahnstaatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse und Juniorenklasse erneut schneller als alle Gegnerinnen in Österreich. Aber auch über 100 Meter Rücken stand sie mit einer Zeit von 1:01,23 ganz oben am Podest und holte sich damit einen weiteren Staatsmeistertitel.

BVZ Elena Guttmann (l.) aus Weiden war in den Junioren-Bewerben eine Klasse für sich und räumte ab.

Dass Grabowski in den Rücken-Bewerben siegte, überraschte angesichts ihrer Überform in diesem Jahr niemanden. In Graz bewies die 17-jährige Athletin der Schwimmunion Neusiedl am See aber auch ihre Allrounder-Qualitäten mit zweiten Rängen über 400 und 200 Meter Lagen sowie 50 Meter Rücken. In der Juniorenklasse war Lena fast nicht zu knacken.

Mit fünf Gold– und zwei Silbermedaillen zusätzlich zu den fünf Medaillen der Allgemeinen Klasse reiste sie „schwer behangen“ aus Graz ab. Die jüngere Schwester Julia freute sich über zwei A-Finaleinzüge, in denen sie über 200 Meter Brust sowie 50 Meter Brust jeweils Rang neun erreichte. Über 100 Meter Brust schwamm sie auf Rang elf und verbesserte dabei ihre persönliche Bestmarke auf 1:12,78 Minuten.

„Es ist schön, zu beobachten, wie sich das harte Training bezahlt macht. Lena und Julia schwimmen beide auf einem extrem hohen Niveau“, freut sich Hans Christian Gettinger, Vereinsobmann der Schwimmunion Neusiedl, über die Erfolge.

Elena Guttmann auch als Titelhamster in Graz

Auch für die Weidenerin Elena Guttmann, die für die SV Schwechat schwimmt, zahlte sich die Reise nach Graz aus. Die Junioren-Brust-Bewerbe dominierte sie ganz klar und holte dreimal Gold über 50 Meter (31,83 Sekunden), 100 Meter (Silber Allgemeine Klasse, 1:08,22 Minuten) und 200 Meter (Silber Allgemeine Klasse, 2:29,24).

Über 100 Meter Schmetterling holte sie ebenso Junioren-Gold (Bronze Allgemeine Klasse, 1:01,50). Zu Junioren-Silber reichte es über die 200 Meter Lagen Bronze Allgemeine Klasse, 2:17,62). Mit der Staffel sicherte sich Guttmann auch noch drei Medaillen: Freistil 4x50 Meter (Gold), Lagen 4x50 Meter (Gold) und Lagen Mixed 4x50 Meter (Silber).