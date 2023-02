Simon Marko nach Ellbogen-Luxation: „Der wird schon wieder“

Werbung

Am Sonntag, 25. September 2022 – Runde acht – stockte in Wimpassing allen am Sportplatz der Atem. Halbturns Simon Marko war nach einem Zweikampf über seinen Gegenspieler geflogen und landete so unglücklich, dass sein Ellbogen total verdreht aus dem Gelenk rutschte. Schmerzhaft war da ein eher gelinder Begriff. Per Hubschrauber wurde der Pechvogel ins Spital geflogen, die restliche Hinrunde musste Marko streichen. Über die Winterpause ist alles verheilt, der Offensivgeist nimmt bereits am Mannschaftstraining teil. Zweikämpfe bestreitet der 26-Jährige zurzeit aber nur vorsichtig. „Körperlich ist er voll da, alles andere ist jetzt eine reine Kopfsache“, zeigt Trainer Peter Herglotz Verständnis für das etwas zögerliche Attackieren seines Schützlings. „Der wird schon wieder, da bin ich mir sicher.“

„Wir haben zu vieleChancen ausgelassen“

Wie wichtig der Angreifer für sein Team ist, zeigte sich nach seinem Ausfall in der Hinrunde. Zwar holten die Halbturner noch 13 weitere Punkte, doch die ehemalige Torfabrik hatte ihre Pforten nur schmal geöffnet. Erst in der letzten Herbstpartie lief es wieder – 5:3-Sieg in Tadten.

Beim samstägigen Probegalopp in Wien beim LAZ/Inter (2. Landesliga) war ebenfalls noch Sand im Getriebe. „Wir haben zu viele Chancen ausgelassen“, fasste Herglotz zusammen.

„Die Mannschaft wirkte auch etwas müde, das ist jedoch dem Training geschuldet.“