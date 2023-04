Zurndorf holte sich den ersten Platz

Werbung

Die MS Zurndorf nahm mit sechs starken Mannschaften an den Landesmeisterschaften im Handball teil, die vor kurzem in Oberwart stattfanden. In spannenden Partien bewiesen die Sportler ihren Kampfgeist und belegten gute Plätze.

Herausragend waren aber die Handballerinnen der 2A/B, die sich zum Landesmeister krönten. Nach der Gruppenphase gewannen die Spielerinnen das Kreuzspiel gegen die Europäische Mittelschule Oberwart souverän mit 8:3 und das Finale gegen das zweisprachige Bundesgymnasium Oberwart mit 7:4. Mit diesem Sieg qualifizierten sich die Mädchen auch für die Regionalmeisterschaften Süd-Ost (Burgenland/Steiermark/Kärnten)

Die „Gold-Mädels“ wurden in Anwesenheit der gesamten Schule und Bürgermeister Werner Friedl in der Aula mit tosendem Applaus geehrt. Frau Direktor Gerda Kappel überraschte sie zudem mit einem Sport-Trikot, das vorne das Schullogo und auf der Rückseite die Goldaufschrift „Landesmeisterinnen Junior Handball“ trägt.