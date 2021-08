Die Schwimm Union Neusiedl am See (SUNS) hat derzeit zwar keine eigene Trainingsstätte, dennoch dürfen die Seestädter über Erfolge jubeln.

Etwa über den Meistertitel bei den Masters für Patrick Oberroither, der derzeit als Trainer bei der Eisenstädter Schwimm Union (ESU) im Einsatz ist. Er sicherte sich den österreichischen Meistertitel den Open Water Mastersmeisterschaften am Hechtsee.

Oberroithers Erfolg war dabei keineswegs überraschend, es war dies nicht sein erster Meistertitel über die 2,5 Kilometer im offenen Wasser. Nach 35:04 Minuten stieg der SUNS-Routinier schließlich als frischgebackener Meister aus dem Wasser. Insgesamt ergab seine Zeit den dritten Platz.

„Der Titel bedeutet mir sehr viel, weil es beweist, wie wichtig das Schwimmtraining in meiner Jugend war und ich möchte mich wiederholt bei meinem Lehrmeister Hans Christian Gettinger bedanken“, jubelte Oberroither nach seinem Erfolg. Auch sein Verein betont, „wie wichtig das Erlernen von Schwimmen ist, um solche Distanzen im offenen Gewässer zu bewältigen.“

Bereits einen Tag zuvor startete Oberroither beim Bewerb über 1,25 Kilometer und sicherte sich auch dort den Sieg — quasi zum Aufwärmen. Bei den Männern unter 40 Jahren musste er sich nur knapp hinter seinen eigenen ESU-Schützlingen einreihen. Er holte in der Gesamtwertung Rang sechs.

Für die SUNS ging auch noch Christian Unterberger an den Start. Trotz deutlichem Trainingsrückstand schwamm er auf den fünften Platz der Allgemeinen Klasse.

Unterberger bei den

Frauen in den Top-Ten

Mit Leni Unterberger aus Jois war auch eine weitere Athletin aus dem Bezirk am Start — auch wenn sie aufgrund der Hallenbadschließung nun für Eisenstadt schwimmt. Die 16-jährige ESU-Schwimmerin schwamm beim Funbewerb über 1,25 Kilometer als jüngerer Jahrgang auf Platz vier. Auf den Sieg fehlten ihr trotz der langen Schwimmdauer, nur knapp zehn Sekunden. Ihre Zeit von 1:08 Stunden kann sich jedenfalls sehen lassen und stimmt sie so wie ihren Verein zufrieden. Die Leistung reichte auch für den zehnten Platz bei den Frauen in der Allgemeinen Klasse. Ihre Zeit vom vorigen Jahr verbesserte sie dabei um mehrere Minuten.