„Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir einmal in Winden gewonnen haben“, grübelte Apetlon-Vereinsboss Josef „Pepperl“ Koppi vor dem Match am Samstagabend. „Es wird Zeit, dass wir hier einmal gewinnen“, gab sich auch Trainer Ernst Horvath kämpferisch. In der Tat – nach 90 Minuten verließ man den Rasen als 4:2-Sieger.

Lange, lange muss man zurückblicken, um einen weiteren Auswärts-Dreipunkter zu finden. Man schrieb den 1. April (kein Scherz) 1984: In der Klasse Nord gastierte der damals Tabellenachte Apetlon beim Schlusslicht Winden (stiegen dann auch ab). Wolfgang Möstl verwertete zwei Elfmeter, Erich Joch und Robert Weinhandl erzielten dabei die Treffer. Zu den drei Torschützen hat Koppi heute noch den besten Kontakt: „Weinhandl ist mein Cousin, die beiden anderen sind gute Freunde.“ Die Wege von Winden und Apetlon kreuzten sich in den vergangenen, fast vier Jahrzehnten aber nicht jährlich. Koppi hat im Archiv gekramt und herausgefunden, dass man seit der Saison 2013/14 gemeinsam in der 2. Liga Nord spielt.

Apetlon ist spielfrei, Winden Zwangspause

„Auswärts hat es nur Niederlagen gegeben“, so der Obmann weiter. „Auf der neuen Sportanlage der Windener war es somit unser allererster Sieg.“ Anmerkung: Wer der BVZ-Leser erinnert sich noch an den „alten“ Platz, der einen Niveau-Unterschied von 1,5 Meter aufwies und auf der östlichen Längsseite von einer sehr, sehr nahen Mauer umgeben war? Apetlon stieg nach der Saison 1968/69 von der damaligen 2. Klasse Nord A in die 1. Klasse Nord auf. Winden war zu dieser Zeit in die 2. Klasse Nord B eingeteilt, der Aufstieg gelang erst 1983/84.

Dementsprechend groß war der Jubel nach dem 4:2-Sieg. Während die Horvath-Truppe mit neun Punkten damit spekuliert, sich im oberen Drittel der Tabelle festzusetzen, wartet Winden noch auf den ersten Saisonsieg.

Beide Teams könnten – rein theoretisch – am Wochenende eine freundschaftliche Revanche austragen. Denn: Apetlon ist von Haus aus spielfrei, Winden muss passen, da Deutsch Jahrndorf in Quarantäne ist.