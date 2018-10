Extremsportler Michael Strasser hat mit seinem Projekt „Ice2Ice“, auf der 22.642 kilometerlangen Strecke von Alaska nach Patagonien, den klaren Weltrekord von 84 Tagen elf Stunden und 50 Minuten aufgestellt und die aktuelle Bestmarke um mehr als 15 Tage unterboten.

Der Niederösterreicher, der für den LTC Seewinkel fährt, war natürlich überglücklich über das Geleistete und gab auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft: „Ich denke, jetzt habe ich mir mit meiner Freundin einmal Entspannung und Urlaub verdient. Aber so schnell wird es nicht mehr so ein verrücktes, langes Projekt von mir geben.“

Seine Racing4Charity läuft immer noch weiter, bis dato sind schon unglaubliche 50.000 Euro gespendet worden, die direkt dem Forum ALS und der Open Medicine Foundation zugute kommen.