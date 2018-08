Bereits seit einer Woche sind Michael Strasser und sein Team quer durch Kanada unterwegs. Auf dem Weg Richtung Calgary erlebte er endlose Straßen, umgeben von unberührter Natur und nur wenig Zivilisation. „Wenn wir nicht einen Weltrekord für Österreich holen möchten, wäre das eine richtig gute Gegend zum Nachdenken jenseits von vielen Menschen und Supermärkten“, schmunzelt Strasser.

Obwohl mittlerweile knapp 3.500 Kilometer und 25.000 Höhenmeter absolviert sind, heißt es für den niederösterreichischen Extremsportler, der für den LTC Seewinkel fährt, auf seine Reserven und auf seinen Körper zu achten. „Ich habe in Afrika einen großen Fehler gemacht, indem ich gleich zu Beginn an die 400 Kilometer am Tag gefahren bin. Das hatte zur Folge, dass bereits nach ein paar Tagen ein Aufgeben im Raum stand“, nutzt Strasser seine Erkenntnisse aus seinem vorigen erfolgreichen Weltrekordprojekt „Cairo2Cape“.

Mittlerweile sind die anfangs vorhandenen Knieschmerzen fast weg und eine durchgängige Belastung möglich. Was ihm mehr Sorgen bereitet, ist sein Gesäß, das bereits nach zwei Wochen zu großen Problemen beim Sitzen am Rad führt. „Ich habe vom Team eine optimale Betreuung, das passt schon“, ist er hart im Nehmen.

Bereits 9.000 Euro wurden gespendet

Große Freude bereiten ihm die immer besser werdenden Straßen in Richtung Süden, die ein schnelleres Vorankommen ermöglichen.

In den nächsten ein bis zwei Tagen werden Strasser und sein Team Edmonton erreichen und ein paar Hundert Kilometer später die Olympiastadt Calgary passieren. „Der Großteil von Kanada ist absolviert. Wenn wir in Calgary angekommen sind, warten noch 350 Kilometer, bis wir den Grenzübergang der USA erreichen“, erzählt der Extremsportler.

Nicht nur der Weltrekord ist Strassers Antrieb, sondern seine eigens ins Leben gerufene „Racing4Charity-Aktion“. Mehr als 9.000 Euro wurde bereits für das Forum ALS und die Open Medicine Foundation – ME/CFS gespendet. „Das ist ein großartiger Wert. Jeder Euro zählt, dass wir unser gemeinsames Spendenziel von 23.000 Euro erreichen“, so Strasser abschließend.