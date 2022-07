Tennis-Landesliga B: Die Entscheidungen sind gefallen

Werbung

Die Würfel sind gefallen, die Meisterschaft ist zu Ende in der Landesliga B Nord. Bei den Damen hatten die Spielerinnen vom UTC Loretto die Nase vorne und sicherten sich den Meistertitel und den Aufstieg in die Landesliga A.

Im letzten Saisonspiel wurden der UTC Eisenstadt klar mit 5:1 geschlagen, somit steigt Loretto mit einer Bilanz von fünf Siegen und einem Unentschieden mit 14,5 Punkten auf.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Herren

In der Landesliga B Nord der Herren war der Aufstieg nicht so eindeutig. Da fiel die Entscheidung buchstäblich in der letzten Runde. Der TC Illmitz durfte dank eines 8:1-Heimsiegs über Marz und dem besten Satzverhältnis über den Titel jubeln.

Dem UTC Neusiedl half dabei auch kein 8:1-Auswärtserfolg beim TC Neufeld mehr. Besonders bitter für die Neufelder: Sie führten am vorletzten Spieltag noch die Tabelle an, wurde aufgrund der Niederlage auf Platz drei durchgereicht.