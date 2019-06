Am vergangenen Wochenende fand in Wien im Stadthallenbad das „Vienna International Swim Meet 2019“ statt. Die Schwimmunion Neusiedl-Athletin Julia Grabowski konnte sich unter dem internationalen Starterfeld in ihrer Hauptdisziplin Brust durchsetzen: Über die 100 Meter-Strecke erreichte sie mit einer Zeit von 1:19,33 Platz drei. Auf der 50- Meter-Brust-Strecke schwamm sie ins B Finale der allgemeinen Klasse und holte sich in ihrer Altersklasse die Silbermedaille. Ihre Trainingspartnerin Sara Smarikova katapultierte sich über die 100-Meter-Schmetterling-Distanz mit einer hervorragenden Zeit von 1:15, 16 auf Platz zwei. Emma Hareter und Elena Prandtstetten bestätigen ihre Trainingsform, erzielten bei allen Bewerben persönliche Bestzeiten und erschwammen trotz starker Konkurrenz Plätze im Mittelfeld.

Bei den Nachwuchsschwimmern des Neusiedler Vereins stachen Josef Meszaros und Leonard Katona mit ihren Leistungen über die 50-Meter-Brust-Strecke hervor. Josef Meszaros erzielte Rang fünf, Leonard Katona Rang acht. Auch die jüngsten Schwimmer Michaela Polakovits, Alexandra Kubicova, Leonie Andert, Valentina Wurm und Tiago Hornak überzeugten.