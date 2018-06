Hart, härter, am härtesten – Zum dritten Mal war Jürgen Kovasits, Obmann des X-Sport Power Team Burgenland, beim Ironman auf Lanzaorte am Start. Da ist ja schon ein bisschen Routine dabei - sollte man glauben, in Lanzarote ist aber alles ein bisschen anders!

„Drei Uhr morgens Tagwache, 3.30 Uhr frühstücken und schon geht’s Richtung Wechselzone. Pünktlich um 7 Uhr erfolgt der Startschuss und 2000 Ironmäner stürmen ins Wasser. Nach 200 Meter biegen alle links ab und die Schlacht beginnt“, erzählt Kovasits von seinem Abenteuer und ergänzt dabei: „Schläge über Schläge von der Konkurrenz, bis zu Fußtritten ins Gesicht, alles dabei. Das geht so die ganzen 3,8 Kilometer.“ Danach ging es auf die neue Radstrecke, wo man auf 2500 Höhenmeter und Starkwind einiges zu tun hat. Viele Athleten beendeten auf der insgesamt 180 Kilometer langen Strecke hier bereits das Rennen wegen körperlichen Problemen oder Reifenschäden (200 Teilnehmer finishten nicht).

Nach einer Runde über die ganze wunderschöne Insel in Puerto del Carmen wieder angekommen, ging es für Kovasits auf die 42,2 Kilometer lange Marathonstrecke. „Dass mir die Strecke mit knapp 400 Höhenmeter alles abverlangt, war mir bewusst und ich ging sehr fokussiert ins Rennen. Bis Kilometer 25 war alles soweit gut, auch der Schritt nicht schlecht, doch das Tempo mit 5,1 Minuten am Kilometer schien langsam nicht mehr zu halten und der Kampf begann. Bei Kilometer 30 kamen schmerzende Blasen ins Spiel und mein Seitenbandriss vom Jänner wurde spürbar.

Die letzten zwölf Kilometer waren dann eine reine Tortur und dann weißt du wieder: Du bist beim Ironman auf Lanzarote“, schilderte Kovasits. Seine Zielzeit von 13,42 Stunden lässt Platz für Träume und er ist überzeugt: „Lanzarote - ich komme sicher wieder.“