Lisa Fuhrmann schon in EM-Form

Lisa Fuhrmann vom Jiu Jitsu Club Wallern bestätigte ihren Status als Riesentalent am vergangenen Wochenende einmal mehr. Beim Europacup in Budapest war sie an beiden Wettkampftagen nicht zu schlagen. Bereits am Samstag besiegte sie in der Allgemeinen Klasse bis 63 Kilogramm die Deutsche Alicia Pommert deutlich mit 11:4. Auch am Sonntag war sie in der Altersklasse U21 eine Klasse für sich und triumphierte über die beiden Polinen Hanna Kaluza und Natalia Konarzewska jeweils mit Full-Ippon. Anfang April wird Fuhrmann als Titelverteidigerin bei der U21-Europameisterschaft in Griechenland an den Start gehen. Ihre Titelambitionen unterstrich sie mit dem Sieg in der ungarischen Hauptstadt schon einmal deutlich.

Bronze für Julia Blawisch, Platz fünf für Laura Schmidt

Teamkollegin Laura Schmidt startete in der Allgemeinen Klasse bis 70 Kilogramm ebenfalls mit einem Full Ippon-Sieg gegen die Ungarin Nora Nagy, verpasste mit einer Niederlage gegen die Dänin Liva Tanzer Christiansen dann aber den Finaleinzug. Im Kampf um Bronze traf sie auf ihre Landsfrau, die U21-Weltmeisterin Julia Blawisch. In einem engen Kampf musste Schmidt sich der Athletin der Dragonfighters Bruckneudorf knapp 9:12 geschlagen und belegte letztlich den fünften Platz, mit dem sie überaus zufrieden war.