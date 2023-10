Doppelter Einsatz für Wallerns Athleten

Die Athlet:innen des Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern waren am Wochenende gleich an zwei Schauplätzen im Einsatz. Am Samstag fuhren vier Kämpfer:innen des JJC nach Burghausen (Deutschland), wo der internationale Jiu Jitsu-Bayerncup in den Disziplinen Fighting und Duo für die Altersklassen U10 – U18 stattfand. Dabei durften sich Yoanna Ivanova (Fighting U14 -52 kg) und Romeo Horvath (Fighting U14 -66 kg) jeweils über den zweiten Platz freuen. Michael Freudenberger (Fighting U18 -73 kg) und Aron Mayerhofer (Fighting U14 -50 kg) wurden jeweils Dritter.

Action in Deutschland. Der JJC Vila Vita Pannonia Wallern kämpfte beim Jiu Jitsu-Bayerncup mit. Foto: privat

Tags darauf fanden in Pressbaum die Offenen Niederösterreichischen Jiu Jitsu Landesmeisterschaften statt. Der JJC war mit elf Kämpfer:innen bei diesem Wettkampf vertreten und konnte durch die Bank gute Platzierungen einfahren. Hervorzuheben sind die fünf Goldmedaillen für die Wallerner. Im Fighting stand Paula Nyikos (U12 -40 kg und U14 -36 kg) gleich zweimal am Stockerl ganz oben. Den Sieg schnappte sich auch Jan Kiss (U14 -37 kg).

Im Ne waza freute sich Emma Zsoldos über den Triumph (U12 -48 kg). Und als positive Abrundung holten auch noch Mia Griemann und Andreas Leurer im Duo (U12 mix) den Sieg.