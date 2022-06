Erstes EM-Bronze für Wallern-Ass Lisa Fuhrmann!

Werbung

Mit einem 11:7-Sieg gegen die Französin Megane Giet war Fuhrmann letzten Mittwoch bei der Europameisterschaft in Israel ein guter Start gelungen. Im Viertelfinale war Weltmeisterin Anne van de Brugge, die Fuhrmann im April bei den Paris Open noch besiegt hatte, dann aber eine Nummer zu groß.

Die Niederländerin setzte sich mit 9:2 durch und schickte Fuhrmann ins kleine Finale. Dort hatte die Wallernerin gegen Chiara Fiorelli aus Italien keine große Mühe und fixierte mit einem 18:6-Sieg die Bronzemedaille – ihre erste bei Europameisterschaften in der Allgemeinen Klasse.

Weniger erfreulich sind die Europameisterschaften für die Bruckneudorferin Julia Blawisch gelaufen. Sie hatte in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm bereits in Runde zwei ein hartes Los erwischt. Gegen die amtierende Weltmeisterin Chloe Lalande verlor die 19-Jährige glatt mit 0:14. Während Lalande später Europameisterin wurde, musste sich Blawisch auch in der Double Elimination gegen die Rumänin Nora Dawoud geschlagen geben und wurde Neunte.