Fuhrmann-Schwestern: World Games zu zweit

Die World Games in Birmingham (USA) werden für Lisa Fuhrmann unerwartet zum Familienausflug. Schwester Anna, die verletzungsbedingt seit Ende 2019 keinen Kampf mehr bestritten hatte, rückte im Qualifikations-Ranking vor zwei Wochen noch auf und qualifizierte sich für das Großereignis.

Dabeisein wird auch Vater Ferdinand als Trainer und die Mutter der beiden als moralische Unterstützung. Am Dienstag wird die Familie in die USA fliegen, drei Tage später steht dann der Wettkampf an. „Bei diesem Großereignis gemeinsam anzutreten, ist für die beiden etwas ganz Besonderes“, sagt Vater Ferdinand.

Die amtierende U21-Europameisterin Lisa Fuhrmann darf sich in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm zum engeren Favoritenkreis zählen. Für Schwester Anna dürften in der Klasse bis 48 Kilogramm die Medaillenränge angesichts der zuletzt fehlenden Wettkampferfahrung schwieriger zu erreichen sein. Vater Ferdinand ist aber optimistisch: „Alles ist drin. World Games haben eigene Gesetze.“