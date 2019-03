Bei diesem Anlass wurde ihm von Obmann und Trainer Ferdinand Fuhrmann eine Ehrenurkunde des Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern überreicht – eine Wertschätzung für den Jubilar.

„Wir wünschen unserem Vickerl auf diesem Wege nochmals alles Gute zum 80. Geburtstag und viel Gesundheit. Es ist schön, dass der Verein Mitglieder hat, die schon so lange, aber immer noch mit so viel Eifer und Bereitschaft, dabei sind. Wir freuen uns mit ihm“, so Fuhrmann.