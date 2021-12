Medaillenflut für Neusiedler Bezirks-Kämpfer

Vergangenen Samstag fanden im niederösterreichischen Pressbaum die Österreichischen Meisterschaften und Staatsmeisterschaften im Jiu Jitsu Duo-, Fighting- und Ne Waza-System statt. Der Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern war bei diesen Titelkämpfen gleich mit neun Kämpfern vertreten. Die Ausbeute konnte sich dabei sehen lassen.

Für Anna Fuhrmann war es, nach einer Schulter-Operation und zwei Knie-Operationen, der erste Wettkampf seit dem U21-Weltmeistertitel 2019. Im Fighting holte sie sich den ersten Platz in der Allgemeinen Klasse bis 52 Kilogramm. Im Ne Waza verlor Fuhrmann das Finale nur knapp, durfte sich aber über Silber in der Allgemeinen Klasse bis 52 Kilogramm freuen.

Im Fighting System gab es noch weitere Podestplätze: Laura Schmidt holte Rang zwei in der Allgemeinen Klasse + 70 Kilogramm. Paula Nyikos war in der U14 bis 32 Kilogramm auch gut unterwegs und holte sich die Silbermedaille – ebenso im U10-Bewerb bis 30 Kilogramm. Emma Zsoldos (U14 bis 44 Kilogramm) verlor auch nur hauchdünn ihr Finale und wurde Zweite. Platz drei ging an Yoanna Ivanova (U14 bis 44 Kilogramm).

Die Burschen standen den weiblichen Teamkolleginnen um nichts nach und fuhren auch mit Edelmetall im Gepäck wieder nach Hause. Romeo Horvath war im Fighting U12 bis 50 Kilogramm eine Klasse für sich und wurde Österreichischer Meister. Fabian Kettner (U16 + 73 Kilogramm) und Jan Kiss (U12 bis 34 Kilogramm) erkämpften sich die Silbermedaille. Aron Mayerhofer (U12 bis 38 Kilogramm) schrammte als Vierter knapp am Podest vorbei. Auch im Ne Waza gingen einige Titel an die JJC Wallern-Kämpfer. Jan Kiss (U14 bis 36 Kilogramm) war nicht zu biegen und holte sich die Goldene. Jeweils zweite Plätze gingen an Fabian Kettner (U14 +66 Kilogramm), Paula Nyikos (U12 bis 30 Kilogramm), Aron Mayerhofer (U12 bis 42 Kilogramm) und Emma Zsoldos (U10 bis 42 Kilogramm).

Landesmeisterschaften als Saisonabschluss

Der Jiu Jitsu Landesverband Burgenland veranstaltete am Sonntag in der Volksschule Halbturn unter strengen Corona-Maßnahmen die Burgenländischen Jiu Jitsu Landesmeisterschaften im Ne Waza- und Fighting-System. Landesverbandspräsident Hannes Ganster war mit den gezeigten Leistungen der Nachwuchskämpferinnen und Nachwuchskämpfer sehr zufrieden und hofft auf eine kontinuierliche Steigerung für die Zukunft.