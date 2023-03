Riesenerfolg für David Bauer

Werbung

Am Wochenende fanden im französischen Verquin die Jiu Jitsu Europameisterschaften für die Altersklassen U16, U18 und U21 im Fighting-, Ne waza- und Duo-System statt. Insgesamt kämpften bei diesen Nachwuchs-Europameisterschaften etwa 840 Athleten aus 27 Nationen. Michael Freudenberger vom Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern war erstmals bei einem Großereignis im Aufgebot des österreichischen Nationalteams. Nach einem Freilos verlor er zwar gegen den späteren Drittplatzierten Belgier Brecht Vandendriessche mit Full-Ippon, setzte sich aber in der Trostrunde durch. Im Kampf um den Einzug ins Bronze-Finale musste er sich geschlagen geben und belegte damit bei seiner ersten EM den siebten Platz im Fighting U18 (-60 Kilogramm). Auch der Jiu Jitsu Verein Shin Halbturn/Shogai Gols war vertreten. David Bauer gewann bis zum Finale alle Kämpfe und lag auch nach Ende der Zeit vorne. Aufgrund einer Kampfrichter-Entscheidung bekam er aber einen Strafpunkt, was als Niederlage gewertet wurde. Dennoch gewann Bauer Silber in der Klasse U18 (-81 Kilogramm) und ist damit Vize-Europameister. Lukas Bauer verlor seinen ersten Kampf, kämpfte sich dann aber noch in das kleine Finale. Er gewann Bronze in der Klasse U21 (-69 Kilogramm). Alexander Bauer schlug sich währenddessen beherzt, war jedoch eingeschränkt aufgrund einer Brustwirbelprellung.