Überraschung nicht geglückt: Anna & Lisa Fuhrmann verspassten Podest

Bei den Weltspielen der nicht olympischen Sportarten zählten die beiden Wallerner Schwestern Anna und Lisa Fuhrmann nicht zum engeren Favoritenkreis und konnten daher nur überraschen. Anna, die ältere der beiden Schwestern bestritt bei den Wettkämpfen in Birmingham, Alabama, in der Klasse Fighting bis 48 Kilogramm ihre ersten Kämpfe nach mehr als zweieinhalb Jahren. Kurz nachdem sie sich 2019 zur U21-Weltmeisterin gekürt hatte, verletzte sie sich an der Schulter und im Jahr darauf auch am Knie.

Bei den World Games bekam Fuhrmann es dann auf Anhieb wieder mit der Elite in ihrer Gewichtsklasse zu tun. Dabei verlor sie zunächst mit 0:11 gegen die Schweizerin Sina Staub und im zweiten Kampf gegen Sandra Badie aus Frankreich. Nach zwei Kämpfen waren die World Games für die 23-Jährige damit schon wieder beendet. „Mein Comeback hätte ich mir schon anders vorgestellt“, so Fuhrmann im Gespräch mit der BVZ. „Aber es war gut, wieder einmal auf der Matte zu stehen und zu sehen, dass es nach der Verletzung wieder halbwegs funktioniert.

Schwester Lisa ging als amtierende U21-Europameisterin und EM-Bronzemedaillengewinnerin in der Allgemeinen Klasse in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm an den Start. Alle ihre Gegnerinnen hatte sie zuvor schon einmal geschlagen, gleich im ersten Kampf erwischte die 20-Jährige mit der Weltranglistenersten Lilian Weiken aus Deutschland aber ein schweres Los und verlor mit 1:10.

Ein wenig besser lief es gegen die Thailänderin Orapa Senatham. Dort war bis kurz vor Schluss alles offen, am Ende setzte sich Senatham aber mit 5:4 durch. Lisa Fuhrmann belegte im Endklassement wie ihre Schwester den fünften Platz. „Ich war mit Abstand die Jüngste in meiner Klasse. Für mich geht es im Moment noch darum, in der Allgemeinen Klasse Fuß zu fassen“, so Fuhrmann. „Bei den nächsten World Games möchte ich dann aber etwas mit nach Hause nehmen.“