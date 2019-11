Zurzeit findet die U18 WM in Abu Dhabi statt. Mit dabei ist auch wieder das Burgenland, die Fuhrmann-Schwestern Lisa und Anna vertreten Rot-Gold und den Bezirk in den Emiraten.

Lisa Fuhrmann vom JJC Vila Vita Pannonia Wallern konnte am Samstag im Ne waza Bewerb sensationell den Vize-Weltmeistertitel in der Klasse bis 63 Kilo erkämpfen.

Im Fighting-System konnte sie sogar noch eines drauflegen und sicherte sich nach einem Freilos und Full Ippon-Siegen gegen Lidia Smurygina sowie Margarita Ilina (beide Russland) schließlich mit einem 6:4 Erfolg gegen die Slowenin Lena Kostanjisek den Weltmeistertitel in der Klasse bis 63 Kilo.

Die Doppel-Medaillengewinnerin konnte ihr Glück kaum fassen. „Nachdem ich die Silberne geholt habe, war ich schon richtig happy. Doch dass ich dann noch Gold holen konnte, ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich möchte mich bei allen für die Unterstützung bedanken, ohne die vielen Helferlein wäre das hier nicht möglich.“

Auch Coach und Papa, Ferdinand Fuhrmann, freute sich riesig über den Erfolg. „Ich bin mega stolz, das steht außer Frage. Vor allem ist es für mich beeindruckend, wie Lisa punktgenau ihre Leistung im Wettkampf abrufen kann und mit welcher scheinbaren Lockerheit sie an die Sache rangeht. Ich freue mich einfach mit ihr über das Geleistete, das ist wirklich sensationell und einzigartig. Sie soll den Moment genießen, das wird einige Zeit brauchen, um zu realisieren, was sie mit diesen Auftritten erreicht hat.“

Schwester Anna seit gestern am Start

Gestern (nach Redaktionsschluss) startete auch ihre Schwester Anna Fuhrmann in Abu Dhabei in der Klasse Fighting U21 (bis 48 Kilo) und greift morgen, Donnerstag, in der Allgemeinen Klasse Fighting (bis 48 Kilo) ins Geschehen. Details zum Auftritt von Anna Fuhrmann lesen Sie in der kommenden Ausgabe.