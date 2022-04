Fuhrmanns Medaillenserie ging auch in Paris weiter

Werbung

Vier große Wettkämpfe hat Lisa Fuhrmann seit ihrem neunten Platz bei den Europameisterschaften im Sommer 2021 bestritten, jeden davon schloss die 20-Jährige unter den ersten Drei ab.

Nach Bronze bei der Weltmeisterschaft und den Siegen beim Europacup in Budapest und bei den U21-Europameisterschaften in Griechenland, überzeugte sie am vergangenen Wochenende auch beim Jiu Jitsu Grand Prix Paris Open in der Allgemeinen Klasse.

„Paris war ein Turnier, auf das ich immer fahren wollte, auch weil es ein reiner Erwachsenen-Wettkampf ist. Diese Medaille ist für mich etwas ganz Besonderes.“

Nachdem die JJC Wallern-Athletin ihren ersten Kampf gegen die Französin Megane Giet zunächst noch verloren hatte, steigerte sie sich und erreichte mit Siegen gegen die Schweizerin Corina Amstutz und die ehemalige Weltmeisterin Anne van de Brugge noch das kleine Finale.

Dort setzte sie sich in einem packenden Kampf gegen die Mauritianerin Marie Chandrine Perrine mit 6:5 durch und durfte am Ende die Bronzemedaille bejubeln – bei ihrem ersten Antreten in Paris, ihrem dritten überhaupt in der Allgemeinen Klasse.

„Paris war ein Turnier, auf das ich immer fahren wollte, auch weil es ein reiner Erwachsenen-Wettkampf ist. Diese Medaille ist für mich etwas ganz Besonderes“, sagte Fuhrmann im Gespräch mit der BVZ. Im Mai warten die Vienna Open und die Europameisterschaften in der Allgemeinen Klasse.

WM-Medaillengewinnerin ist Fuhrmann bereits, bei der Europameisterschaft möchte sie noch einmal nachlegen. Im Sommer geht es dann nach Birmingham (USA), wo Fuhrmann als eine der besten in der Weltrangliste an den World Games teilnehmen wird. Dabei handelt es sich um das weltweit größte Event für nicht olympische Sportarten. Die meisten Gegnerinnen, auf die Fuhrmann dann treffen wird, hat sie nun schon einmal besiegt.