Nachwuchsfussball: Kooperation bei der U14

Werbung

Der FC Jois hatte die Idee und stieß beim SC/ESV Parndorf dabei auf offene Ohren und Türen: Bei der U14 gibt es seit kurzem eine Kooperationsmannschaft, die bereits in der Halle das Training aufgenommen hat.

„Die Joiser sind an uns herangetreten und strebten eine Zusammenarbeit an“, berichtete Parndorfs Nachwuchsleiter Michael Lidy. Der FC Jois hatte elf Kicker für die U14 zur Verfügung. Für einen Meisterschaftsbetrieb ist das viel, aber eben nicht ausreichend.

„Wir haben daher einige Spieler aus unserer U14 genommen, die jetzt in Jois trainieren und spielen werden“, so Lidy, der betonte, dass der FC Jois mit seinem Coach Wolfgang Pikhart klar den „Lead“ haben werden. „Wir werden aber auch gerne mit unseren Trainern aushelfen und uns in Zukunft einbinden.“

Die Parndorfer haben damit zwei U14-Mannschaften – das „Einser“-Team wird nach wie vor und wie gewohnt in Parndorf spielen.