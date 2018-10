Claudia Loos vom JC „Vila Vita Pannonia“ Wallern startete in der Klasse F3 (Frauen, 40 bis 44 Jahre) in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm). Nach einer Auftaktniederlage kämpfte sich Claudia mit zwei Ippon Siegen zurück ins Turnier. Sie musste sich dann aber leider der spätere Siegerin Fernandes Oliveira aus Brasilien geschlagen geben.

Doch am Ende durfte Loos dennoch jubeln, denn sie hatte sich bei ihrem Antreten in Mexiko eine Medaille geholt – sie wurde Dritte und konnte sich somit die Bronzemedaille bei dei dieser WM in ihrer Klasse sichern.