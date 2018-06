Vergangene Woche fanden im schottischen Glasgow die Judo-Masters Europameisterschaften 2018 statt. Bei einem top-besetzten Turnier waren insgesamt mehr als 1000 Judoka aus 35 verschiedenen Nationen am Start.

Mit dabei war auch wieder der Bezirk, vertreten durch Claudia Loos. Die Athletin des JC „Vila Vita Pannonia“ Wallern ging in der Klasse F3 (Frauen, 40 bis 44 Jahre, Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm) an den Start. Sie präsentierte sich erneut stark und bahnte sich mit souveränen und überzeugenden Leistungen den Weg ins Finale der EM.

Dort traf sie auf die Britin und demnach Lokalmatadorin Sarah Humphreys. In einem packenden Final-Duell hatte die Bezirks-Sportlerin letztendlich aber das bessere Ende für sich. Claudia Loos war an diesem Tag in ihrer Klasse nicht zu biegen und sicherte sich mit einem vorzeitigen „Ippon-Sieg“ den Europameistertitel und Gold für das Burgenland. Loos wiederholte somit ihren Triumph, denn sie staubte den Sieg auch schon 2016 ab. Einmal mehr zeigte der JC Wallern, dass bei Großevents mit ihnen zu rechnen ist.