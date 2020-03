Vergangenen Sonntag startete für die burgenländischen Judovereine das Wettkampfjahr 2020. Die Kleinsten konnten beim Frühjahrs Schülercup das Gelernte in der Praxis testen, die Jugendlichen (U16 und U21) kämpften um die Landesmeistertitel in ihren Gewichtsklassen. An die 80 Wettkämpfer aus sechs Vereinen gingen dabei in der Volksschule in Jennersdorf auf die Matte.

Beim Frühjahrs Schülercup war das Judo Leistungszentrum (JLZ) Seewinkel mit sechs Startern vertreten. Im Medaillenspiegel belegten die Bezirks-Judoka wegen des kleinen Kontingents keinen Spitzenplatz. Mit zwei Siegen durch Nicola Dyba und vier Silbermedaillen (Markus Krenn, Adrian Kleiner, Christian Kreuzer und Selina Seidl) schnitt die kleine, aber feine Delegation des JLZ Seewinkel allerdings stark ab.

Bei den U16- und U21-Landesmeisterschaften waren drei Judoka aus dem Bezirk am Start und erkämpften drei Medaillen. Lara James erkämpfte bei den Frauen U21 eine Bronzemedaille in der Gewichtsklasse ab 63 Kilogramm. Ihre Schwester Loretta James durfte sogar über Gold bei den Frauen ab 52 Kilogramm in der selben Altersklasse jubeln. Bei den Schülerinnen bis 16 Jahre rundete Selina Seidl als Dritte das starke Resultat ab.

Judo Verbands-Präsident Roland Poiger freute sich über den fleißigen Nachwuchs: „Wir können positiv in die Zukunft blicken und hoffen, dass einige dieser jungen Talente bereits bei der Staatsmeisterschaft in Oberwart (17. Oktober 2020) an den Start gehen werden.“