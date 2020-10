Vergangene Woche fanden in der Sporthalle Oberwart die Judo-Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse statt. Da im Jiu Jitsu seit dem Lockdown keine Wettkämpfe stattgefunden haben und für heuer auch keine mehr geplant sind, nutzte die U18-Jiu Jitsu-Weltmeisterin Lisa Fuhrmann vom JJC „Vila Vita Pannonia“ Wallern die Gelegenheit, um endlich wieder in einem Wettkampf auf der Matte zu stehen — wenn auch nicht in ihrer Paradedisziplin, sondern im Judo.

Begonnen hat das erste Event seit Ausbruch der Pandemie gleich mit einer Panne für Fuhrmann: Der Start der Staatsmeisterschaften wurde vorverlegt, weshalb sie ihren ersten Kampf verpasste. Daher musste sie sich kampflos geschlagen geben und ihrer Kontrahentin Raphaela Findeis den Sieg überlassen. Doch Fuhrmann hatte noch Glück im Unglück: Mit etwas Glück bei der Auslosung stand die Kämpferin vom JJC Wallern doch noch im kleinen Finale der Klasse bis 70 Kilogramm.

Dort bekam sie es mit Pia-Jaqueline Kraft vom Judozentrum Innsbruck zu tun. Gegen die Spezialistin aus Westösterreich war für Fuhrmann kein Kraut gewachsen. Sie musste sich geschlagen geben und landete schließlich auf dem fünften Platz der Judo Staatsmeisterschaften. Den Sieg in ihrer Gewichtsklasse holte sich in Oberwart Michaela Polleres vom Judoclub Wimpassing (Niederösterreich).