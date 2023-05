Am Samstag fanden in der Sporthalle Mattersburg die Burgenländischen Judo Landesmeisterschaften für die Altersklassen U10, U12 und U14 statt. Insgesamt kämpften mehr als 100 Judoka aus acht Vereinen um die Landesmeistertitel.

Der JC „Vila Vita Pannonia“ Wallern war mit 14 Judokas in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen vertreten und konnte starke Ergebnisse erzielen. Insgesamt landeten die Wallerner Sportler sechsmal auf Platz eins. Lina Perlinger war in der U10-Klasse -28kg am obersten Treppchen. Gleiches gelang Mia Griemann (-36kg) und Jamie Horvath (-36kg). Bei den U12-Judokas waren Paula Nyikos (-36kg) und Emma Zsoldos (-48kg) auf Platz eins. In der U14-Klasse war Romeo Horvath (-55kg) nicht zu bremsen und gewann seinen Bewerb. Insgesamt sicherte sich der JC „Vila Vita Pannonia“ Wallern im Medaillenranking sensationell den zweiten Platz bei diesen Meisterschaften.